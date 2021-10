Vanilla Ninja uus album jõudis avanädalal Saksa plaadimüügitabelis 13. kohale

"Kui aus olla, siis me ei julgenud sedavõrd head vastuvõttu pärast nii pikka eemal olekut oodata," ütles Vanilla Ninja laulja ja kitarrist Piret Järvis-Milder. "Loomulikult lootsime, et meie uus muusika läheb jätkuvalt inimestele korda, aga see, et üks Eesti bänd jõuab maailma ühel suurimal muusikaturul enimmüüdud 20 hulka, on ikkagi parajalt uskumatu lugu!"

8. oktoobril ilmunud "Encore" on valminud koostöös Saksa muusikaprodutsendi ja laulukirjutaja David Brandesega. Kokku on see kolmas plaat, mis Vanilla Ninja ja Brandese ühistööna sündinud.

2004. aastal nägi ilmavalgust "Traces Of Sadness", mis jõudis Saksamaa albumimüügiedetabelis 3. kohale ning müüs plaatinanormi täis lisaks Saksamaale veel ka Austrias ja Šveitsis. Bändi kolmas album "Blue Tattoo" müüs samuti mitmetes Euroopa riikides täis kuld- ja plaatinaplaadi normi. Neljas album "Love Is War" ilmus Brandesest eraldi üleilmse plaadifirma EMI alt ning see platseerus samuti Saksamaa müügiedetabeli esikahekümnes.

Vanilla Ninja tuli kokku 2002. aastal Tallinnas. Bändi moodustavad Lenna Kuurmaa, Piret Järvis-Milder, Katrin Siska ja Triinu Kivilaan. 2020. aasta lõpul teatasid nad taasühinemisest.

Kuula albumit "Encore":