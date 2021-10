Ursel Tilk uuest kung-fu komöödiast: sinikaid vaikselt tekib

Naftanieli osatäitja Indrek Sammul sõnas, et perioodil, millest film räägib, olid idamaised võitluskunstid ja õigeusk põranda all. "Midagi avalikult teha ei saanud," ütles Sammul "Ringvaates".

Mehe sõnul saab ta sellest maailmast aru. Kui Sammul 80-ndatel kergejõustikutrennis käis, nägi ta pidevalt vanemaid poisse, kes täispuhutavates kilehallides, hämaruses ja salajas, võitluskunste harjutasid.

"Nähtamatu võitluse" režissöör Rainer Sarnet ütles, et film põhineb päriselt 70-ndatel elanud mungal, kes tuunis oma Zaporožetsit ja kihutas sellega ringi. "Kung-fud ta vist ei teinud, aga automehaanik oli küll," sõnas Sarnet. "Kuna kung-fu pärineb kloostrist, siis tuli mõte, et ühendaks õigeusu ja kung-fu omavahel." Sarnet sai ka ise filmi tegemise ajal Petseri kloostris ristitud.

Näitlejate väljaõppeks on meeskonnas suisa eraldi kung-fu treenerid ja koreograafid. "Kõige võimsamate võitluste jaoks tuleb Aasiast kung-fu koreograaf," avaldas Sarnet.

Näitleja Ursel Tilk ütles, et ta tegelane on väga inspireeriv. "Ääretult helge tüüp, kes läheb kogu aeg edasi ja astub takistustest üle," rääkis mees. Tilga sõnul käivad kung-fu filmi juurde ka pisemad vigastused. "Sinikaid vaikselt tekib, aga see käib asja juurde."