Merilin Mandel: mul sai mõõt täis, et meil pole lapsevanemat toetavat kirjandust

Merilin Mandlil endal küll lapsi pole, ent naise sõnul on ta õnnelik, et saab Eesti lapsevanemaid toetada. "Mu ümber on palju sõpru, kellel on lapsed ja neil kõigil võiks hea olla," rääkis Mandel "Ringvaates".

Naise sõnul sai tal mõõt täis, et lapsevanematele pole eriti kirjutatud toetavaid materjale, pigem tegelevad enamus õpetamisega. "Mulle tundus, et see on täitmata auk, mida on vaja hakata täis lappima," sõnas naine.

Raamatusse on kirjutatud lastevanemate argipäevahetked, mis panevad paljusid tundma läbikukkununa. "Inimesed tunnevad, et teistel on palju lihtsam ja nad naudivad igat hetke lapse kasvatamise juures. Raamatust saavad nad aga aimu, et on täiesti normaalsed."

Enda lapsepõlvest meenutab ta oma vanemate noorusaja kelmikust. "Mu vanemad olid noored, kui ma sündisin ja see võis olla põhjus, miks ma kasvasin koos nendega. Mäletan uudishimu ja avastamisrõõmu," rääkis Mandel. Ta nentis, et kuna toona oli igasugu infot vähem, siis oli rohkem ruumi katsetamiseks.

Naise nipp on palju küsitleda just vanemat. "Küsin, kuidas ta soovib, et temaga suheldaks või mida tal oleks vaja, kui lained üle pea kokku löövad. Või millest ta tundis puudust, kui oli ise laps," sõnas naine.

Mandlil on ka raamatuga samanimeline Instagrami konto, kus ta pakub lahendusi erinevateks olukordadeks. "Pakun erinevaid stsenaariume, aga kui need ei sobi, siis julgustan alati neid kohandama ja mugandama," ütles ta.