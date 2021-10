Varro Vooglaiu antireklaam tõi Gruusia restoranile hoopis menu

Kummalisel kombel on Vooglaiu postitus mõjunud hoopis vastupidiselt, sest inimesed ütlevad, et selle postituse pärast nad restorani sööma tulevadki. Seal on lihtsalt hea ja turvaline.

"Kui ta seda kirjutas, läks paar tundi ja tuli 15 reserveeringut. Tänane õhtu on täis broneeritud," ütles restorani juhataja Mamukel Gorelashvili "Ringvaatele". Mees lisas, et see oli tegelikult hea reklaam.

Restoran küsib inimeste käest koroonapasse või tehtud testi. Kui neid pole, saab ka kohapeal kiirtesti teha. Gorelashvili tõdes, et enamus inimestega probleemi pole. "Kui tuleb inimene, kes ei taha testi teha ega passi näidata, siis meie näitame talle kohe, kus on uks."

Pärast Vooglaiu postitust algas Gorelashvili sõnul hullumaja, sest talle hakkasid väga paljud inimesed kirjutama. "Ma mõtlesin, et ma ei saa selle pärast magama ka jääda," naeris restorani juhataja. Sõnumid olid kõik väga positiivsed ja Gorelashvili avaldas heameelt, et nii paljud restorani toetavad.

Restorani juhataja tõdes, et koroonaviiruse tippajal oli vanalinna restoranil väga raske. "Kohalikud käivad nagunii vähem, aga kui turiste polnud, siis tundus, et linn on tühi," sõnas mees. Nüüd on restoran kasutusele võtnud toidu kaasahaaramise süsteemi ja olukord on enam-vähem normaalne.

"Kui tahame koos sellest olukorrast välja tulla, siis peame neid asju koos tegema," sõnas Gorelashvili.