Red Hot Chili Peppers avaldab järgmisel aastal albumi

RHCP-i trummar Chad Smith kinnitas, et uus album on peaaegu salvestatud.

Bändi uus album on esimene pärast 2006. aasta "Stadium Arcadiumit", kus teeb kaasa kitarrist John Frusciante. Veel on Frusciante mänginud albumitel "Mother's Milk", "Blood Sugar Sex Magik", "Californication" ja "By the Way". Bändiga liitus kitarrist uuesti 2019. aastal.

Uus album saab olema bändi kaheteistkümnes. Praegu veel nimeta kauamängiv ilmub enne suurt RHCP-i turneed 2022. aastal. Bändi viimane album "The Getaway" ilmus 2016. aastal.