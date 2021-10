"Batmani" lavastaja jagas pilti uue filmi treilerist

Pildil silmitseb Batman Gotham Cityt.

Täispikk treiler filmist "The Batman" avaldatakse 16. oktoobril. Film esilinastub 4. märtsil 2022.

Batmani kehastab filmis Robert Pattinson, Catwomanit Zoe Kravitz. Veel teevad filmis kaasa Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard ja teised.

Good Morning, from Gotham City… Can't wait to show you more at #DCFanDome this Saturday… #TheBatman #TrailerShot pic.twitter.com/5IRaABRwk6