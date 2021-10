Villemdrillem andis välja singli "Uus biisi"

Loos teevad kaasa Soome tuntust koguvad artistid Hussa ja Alina Burnet. Trio sai kokku Helsingi stuudios ning koos kirjutati "Uus biisi" sõnad ja muusika. Omapoolse lihvi lisasid produtsendid Danitello, Pablo ja Karl Killing.

Kakskeelse loo tegemine on Villemdrillemi mõtteis olnud juba ammu. "Beebilõustal on kunagi ammu tehtud lugu Ällaga, sealt vast hakkas mul see mitmekeelse asja idee kruvima, kuid kunagi ei olnud aega ega tutvusi, et see päriselt täide viia," rääkis laulja.

Artisti sõnul ei tasu loost otsida sügavamat sisu ja sõnumit. Villemdrillemi meelest ongi "Uus biisi" mõnusa minekuga "kekutamine", kuid seda mõõdukas mahus.

Patrik Printsi käe all valmis loole ka Helsingis filmitud video, mis kulgeb linna erinevates äratuntavates piirkondades.