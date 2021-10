Marta Lotta Kukk avaldas loo "Ära siit vihma käest"

"Seda otsingut ja sügisnukrust täis lugu kirjutasin ikka päris pikalt. Harmoonia oli sõrmede all juba seitse aastat tagasi, sõnu olen vahelduva eduga täiendanud ja täiesti ümber kirjutanud. Vahepeal oli lugu pikalt sahtlis olnud, kuid mõned aastad tagasi Pariisis elades hakkas meloodia mind jälle saatma. Seal elades ning tagasi olles, ennast otsides, mingit tunnet igatsedes, voolasid ka sõnad minust välja," selgitas Marta Lotta Kukk.

"Selles loos on minu jaoks palju erinevaid tähendusi, üllataval kombel leian uusi mõtteid aja jooksul järjest rohkem. Väga teraapiline on kogu protsess olnud, see on andnud mulle lohutust ning jõudu jätkata otsinguid. Loodan, et ka kuulaja leiab laulust endale midagi tähenduslikku," lisas ta.

Loos mängib soolokitarri Markus Nurmsaar, kellega koos on Marta Lotta Kukk omajagu muusikat kirjutatud ning inspiratsiooni jaganud.

Varem on artist avaldanud singlid "Valssi" ja "Emale".