TikToki väljakutse ässitab noori lõhkuma kooli vara ja lööma õpetajaid

Konstabeli sõnul ei ole ta üllatunud, et Ameerikas alguse saanud provokatsioon nii kiiresti Eestisse jõudis. Psühholoog tõdes, et kuigi TikTok on ka varem silma jäänud negatiivsete väljakutsetega, leiab rakendusest ka palju toredat ja huvitavat.

Eelkõige tuleks psühholoogi sõnul vaadata ja hinnata teismeliste käitumist. "Neile on tähtis olla lahe ja teha midagi seltskonnaga koos." Kindlasti näeb Konstabel teismeliste käitumises kaaslaste survet ning käib pidev piiride kompamine.

Konstabel tõdes, et väljakutsele on koostatud isegi nimekiri, mida osalejad iga kuu täitma peavad. Näiteks on oktoobris väljakutse lüüa õpetajat ning tegevust samal ajal filmida. "Kõige tähtsam on laste ja noortega suheldes hoida suhtluskanalid avatuna," selgitas Konstabel ja lisas, et pole õige tegu lapsi noomida, kui nad kasutavad TikToki. Pigem tuleb tunda sõbralikku huvi, mida laps sotsiaalmeedias teeb.

Eestis on väljakutse toimunud Gustav Adolfi Gümnaasiumis, kus on kruvidest lahti keeratud tualettpotte kui ka uksi. Koolidirektor pöördus vanemate poole ja kirjeldas neile sotsiaalmeedias levivat väljakutset. Konstabeli sõnul on direktori selgitustöö hädavajalik, sest paljud lapsevanemad ei pruugi olla TikTokis toimuvaga kursis. Küll aga mainis psühholoog, et selliste juhtumite puhul on oluline juurde lisada soovitused, kuidas lapsevanemad noortega suhtlema peaksid.

"Ma arvan, et kindlasti oleks väga tore, kui noorte seas popid suunamudijad saaksid rääkida teemal, kuidas enda tegevust sotsiaalmeedias ette mõelda," nägi psühholoog Kätlin Konstabel sotsiaalmeedial lahendust.