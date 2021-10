Galerii: põnevussarja "Reetur" teise hooaja esilinastus

Uus hooaeg toob meid tänapäevale lähemale. Käibel on euro, peategelane Alfred Vint on kogunud riigiaparaadis rohkem austust ja paguneid, ent riigireetmine pole tema elust kadunud. Edu on muutnud teda julgemaks, sihikindlamaks ja kalgimaks.

Uuel hooajal istub režissööritoolil Ove Musting ja sarja stsenarist on Raoul Suvi. Idee autor ja stsenaariumi konsultant Andres Anvelt ning peaosas EFTA 2020. aasta parima sarjanäitleja tiitliga pärjatud Tambet Tuisk.

"Reeturi" teine hooaeg linastub Elisa Huubis juba tänavu oktoobris, ETV eetrisse jõuab see 2022. aasta sügisel.