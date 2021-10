Vennad Eskod: "Tulnukas" on üks Eesti kõige parem film

Raadio 2 hommikuprogrammis olid külas režissööridest kaksikvennad Raul ja Romet Esko, kes on teinud nii mõnelegi Eesti tuntud artistile muusikavideo. Praegu on vendadel käsil film "Topelt turbo".

Kaksikvennad ei käi kuuldavasti mitte kusagil üksinda. Ette on isegi tulnud juhtum, kus vennad ilmusid kohtingule koos. "Me jagame vennaga igasuguseid asju, aga mingi piir peab olema," tõdesid vennad. "Tüdrukuid me ei jaga."

Vennad kutsuvad ennast nimega Eskobros. Hetkel on neil käsil mängufilm "Topelt turbo". Filmis saab näha kiireid autosid, nappides riietes neide ja isegi kaklust. Film on inspiratsiooni saanud vendade lemmikfilmist "Kiired ja vihased".

Nii nagu mitmed teised noored, leidsid vennad Eskod 2018. aasta suvel teel Ameerikasse raamatuid müüma. Kolme kuu jooksul mõistsid vennad, et ukselt uksele koputamine ei ole neile mõeldud ning müügimehe oskused annavad soovida. Hoolimata raskest kogemusest leidsid Eskod, et raamatute müümine õpetas ja arendas neid palju.

Vennad Eskod unistavad kõrgelt. Noormeeste unelm on jõuda filmindusega Ameerika Ühendriikidesse. "Meil on konkreetne unistus jõuda USA-sse filme tegema."

Pärast ülikooliõpingute lõppu plaanivad vennad suunduda magistriõpingutele Londonisse. "Valem oleks samm-sammult täiendada enda portfooliopagasit, kuni see on nii märkimisväärselt võimas, et seda ei saa kahe silma vahele jätta," kommenteerisid Eskod unistuse täitumise nimel võetud eesmärke.

Eesti filmimaastikul hindavad vennad kõrgelt Rain Rannut, kelle film "Ameerika suvi" andis noortele inspiratsiooni raamatute müümiseks. Veel tõid noored välja Rasmus Merivoo ning tema loodud mängufilmid "Kratt" ja "Tulnukas ehk Valdise pääsemine 11 osas". Viimast filmi peavad Eskod isegi kõige paremaks linateoseks. "Tulnukas 2006 on üks Eesti kõige parem filmiteos. Parem isegi kui "Tõde ja õigus"".

Vennad Eskod on loonud muusikavideod näiteks Villemdrillemi ja Heleza loole "Tundnud nii" kui ka Jüri Pootsmani singlile "Magus melanhoolia".