ETV toob ekraanile BBC viimaste aastate edukaima uudissarja "Vigil"

"Vigil" viib vaataja Šotimaa vetesse tuumaallveelaevale, kuhu uurija Amy Silva läheb uurima juhtumit, kui üks laeva meeskonnaliige sureb üledoosi. Peagi selgub, et ilmselt on tegemist mõrvaga, mida saadavad saladused ja varjamine. Uurimise käigus põrkuvad politsei huvid mereväe ja salateenistustega ning sündmused võtavad kiiresti ootamatu pöörde. Kitsad ja klaustrofoobsed olud panevad vaataja proovile, nagu ka peategelase, kelle jaoks juhtum äratab ellu isiklikud deemonid.



Adrenaliinist laetud kuueosaline põnevussari "Vigil" on BBC viimaste aastate suurimaid edulugusid olles Ühendkuningriigi kolme aasta vaadatuim uus draamasari. Alles augustis esilinastunud põneviku esimest osa jälgis sealmail rohkem kui kümme miljonit vaatajat. Viimati saatis uut sarja sedavõrd suur edu 2018. aastal, kui maailma vallutas põnevussari "Ihukaitsja".



"Vigili" tegijad on tuntud oma meisterlike põnevuslugude poolest, sest sama tootjafirma seisab ka "Äraostmatute" ja "Ihukaitsja" taga. Sarja režissöörid on James Strong ja Isabelle Sieb, neist esimene on lavastanud krimisarja "Broadchurch" ja teine "Shetlandi". Sarja looja Tom Edge on omakorda teinud kaastööd briti kuningakoja menuloole "The Crown" ning loonud stsenaariumi Judy Garlandi elust rääkivale filmile "Judy".



Põnevussarja keskset tegelast, Amy Silvat, kehastab sarjast "Dr Foster" tuntud Suranne Jones. Lisaks toob "Vigil" vaatajate ette mitmed teisedki tuttavad näod, näiteks teevad kaasa sarjast "Noor inspektor Morse" tuntud Shaun Evans, "Troonide mängus" kuulsust kogunud Rose Leslie, "Äraostmatutest" tuttav Martin Compston jt.



"Vigil" tele-esilinastub sel reedel kell 21.40, ETV näitab korraga ära kaks järjestikust osa. Samal õhtul on kõik "Vigili" osad vaadatavad ka veebikanalis Jupiter.