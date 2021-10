Banksy teos müüdi oksjonil rekordilise summa eest

Eelmisel oksjonil end purustanud Banksy kunstiteos müüdi rekordilise 16 miljoni naela eest.

"Armastus on prügikastis" on Banksy kunstiteos, mis loodi 2018. aastal otse vaatajate silmade all. Nimelt toimus 2018. aastal oksjon, kus müüdi Banksy kuulsat teost "Tüdruk õhupalliga". Banksy hämmastas kunstimaailma, kui pärast võitu kinnitavat haamrilööki hävines pool teosest. Nüüd pandi aga pooleldi purustatud maal taas enampakkumisele. Teose uueks nimeks sai "Armastus on prügikastis".

Koos lisatasudega maksis ostja teose eest kokku 18,5 miljonit naela.

Oksjon kestis kümme minutit ning teost soovisid üheksa pakkujat.

Enampakkumise lõpus naljatles oksjonipidaja Oliver Barker, et võitu kinnitav haamer tekitab temas hirmu. Pärast otsustavat haamrilööki hingas Barker kergendatult ja sõnas, et on õnnelik, et kunstiteos veel alles on.