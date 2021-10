ETV uus muusikaviktoriin "Orkestri mängud" täidab reeded muusika ja üllatustega

Muusikaline viktoriin "Orkestri mängud" haarab reede õhtuti tuntud muusikapalade, üllatavate küsimuste, laulude ja lustakate lugudega. Igas saates on kohal üks Eesti tipporkester ning vastamisi läheb kaks kolmeliikmelist meeskonda, kes seisavad silmitsi muusikat puudutavate küsimustega.



"See on üks väga eriline projekt, sest suured orkestrid mängivad täiskoosseisus maailmakuulsa muusika erilisi katkendeid. Näitame, et klassikaline muusika ei ole raske ja see tõesti ümbritseb meid kõikjal ja iga päev," märkis ERR-i elamussaadete juht ja saate produtsent Karmel Killandi, kelle sõnul soovitakse uue saatega tekitada vaatajates äratundmisrõõmu ja uudishimu muusika vastu. Esitamisele tulevad tuntud sümfooniad ja orkestripalad, filmimuusika ning lood ooperitest ja operettidest.



Saadet juhib Margus Saar ja mängijate seas leidub nii muusikuid kui ka kirglikke kontserdikülastajaid. Avasaates panevad end ühe võistkonnana proovile Nele-Liis Vaiksoo, Kadri Tali ja Lauri Vasar, nende vastu mängivad Väino Puura, Elina Nechayeva ja Merle Randma. Muusikalise elamuse pakub esimese saates rahvusooper Estonia orkester dirigent Arvo Volmeri juhtimisel.



Järgnevatel nädalatel on saatesse oodata Eesti Riiklikku Sümfooniaorkestrit, Tallinna Kammerorkestrit ja Sõjaväeorkestrit (endist Eesti Kaitseväeorkestrit). Küsimustele hakkavad vastama veel näiteks Reigo Ahven, Ott Lepland, Mart Sander, Maria Faust, Maian Kärmas, Väino Puura, Juuli Lill, Helen Lokuta jpt.



"Orkestri mängude" küsimused on kõik seotud muusikaga, ent puudutavad samas väga erinevaid eluvaldkondi geograafiast meditsiinini. Nii selgub mängu käigus näiteks, mille poolest paistab James Bondi filmis silma tšello või kuidas on omavahel seotud Sulev Nõmmik ja maailmakuulus helilooja Chopin. Küsimuste koostamisel on abiks Eesti tuntud mälumängijad Tauno Vahter, Ove Põder ja Igor Habal.



"Orkestri mängud" on ETV-s reedeti kell 20.