Suurbritannia laulja Adele avaldas uue loo "Easy On Me". Singel on pärit laulja peagi ilmuvalt stuudioalbumilt "30".

"Easy On Me" on Adele uus singel pärast kuue aasta pikkust pausi.

Adele on maininud, et looga "Easy On Me" püüab ta selgitada enda pojale tema ja eksabikaasa lahkumineku tagamaid.

Adele album "30" ilmub 19. novembril 2021.