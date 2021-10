Curly Strings avaldas uue loo "Unetu öö"

"Unetu öö" on singel novembri lõpus ilmuvalt Curly Stringsi albumilt "Rahu meis eneses", mis omakorda on teine pool topeltalbumist.

"Kui kevadel ilmunud albumi esimene pool "Pidu meis eneses" oli selline vana hea Curly ja kindla peale minek, siis teine osa on eksperimentaalsem ja meie jaoks üsna teistmoodi plaat. Tegelikult on endalegi päris ootamatu, et ma sellist laulu, nagu "Unetu öö" laulan. Aga elu ongi ju seiklus!" kommenteeris bändi solist Eeva Talsi.

Loo autor on bändi kitarrist Jaan Jaago, kes meenutas, et laulu refrään ilmutas end talle ühel unetul ööl.

Video lavastas Ugala teatri näitleja ja lavastaja Marika Palm.