Abieluettepaneku põllule kirjutanud Rain: kui kätt paluda, siis korralikult

Kaheksa aastat koos olnud Rain Kingla ja Keiti Tsetser peavad tuleval aastal pulmi. Oma südamedaami kätt palus Rain nii, et see paistis ära lausa kosmosesse.

Kingla usub, et kui oma südamedaami kätt paluda, siis teha seda juba korralikult. "Ei ole mõtet niisama väikse asjaga teha. Võiks ikka niimoodi olla, et oleks ikka tehtud."

Nii kirjutaski ta ettepaneku hiigelsuurte tähtedega viljapõllule. See plaan oli tal peas olnud umbes viis aastat. "Aga kuna mul polnud võimalust seda varem ära teha, sest olin terve aeg Austraalias, siis tulime Eestisse ja oli õige hetk see ära teha."

Kingla rääkis ideest oma isaga, kes oli nõus. "Tõmbasin internetist malli pildi alla ja hakkasin malli peale tähti joonistama ning sain kraadid teada, mis kraadiga mis täht peab olema ja nii see sündis. Käsitsi ma nii hästi kirjutada ei oska kui põllu peal välja tuli."

Kolm proovitähte – need kõige raskemad – tegi Kingla hoopis ühe teise põllu peal. "Ainult üks võimalus oli teha. Kui sassi läheb, siis on tuksis." Ta lisas, et Keiti midagi ei kahtlustanud, sest kõik oli väga hästi planeeritud. "Ta ei kahtlustanud midagi kuni viimase sekundini."

Kingla tunnistas, et kui jõudis kätte päev ettepanek teha, oli mõistagi pabin sees. Rain viis Keiti Lennundusmuuseumisse, kus nad läksid kopteriga sõitma ja sõitsid põllule, kus seisis mainitud tekst.

"Kui ma nägin, et seal see ettepanek oli, olin ma täiesti pahviks löödud. Ma tõesti ei osanud seda oodata. Mu ema lihtsalt nuttis terve päeva. Mulle endale tundub vahepeal tagasi mõeldes see ettepaneku päev kui unenägu," tunnistas Tsetser.

Samas lisas ta, et nende jaoks suurt abiellumisega ei muutu. "Me oleme juba praegu nagu vana abielupaar."

Kuigi ettepaneku tegemisest on möödas mitu kuud ja vili põllule tagasi kasvanud, on kiri nähtav tänaseni. Pulmad on plaanis paaril pidada järgmise aasta augustis.