Tanatoloog surmalähedastest kogemustest: aju toimimisega seda lõpuni ei selgita

Käsnapuu ise nimetaks end tanatoloogiks ja oma uurimisvaldkonda tanatoloogiaks. "Minu küsimus algas sellest, et millele inimene peab otsa vaatama, kui ta peab surmale otsa vaatama. See on laiem kultuuriline küsimus."

Ta märkis, et õnn on nendel, kes kuuluvad konkreetse religiooni järgijate hulka, aga teistel inimestel on väga raske millelegi toetuda.

Surmalähedaste kogemuste lood on tema meelest oluline asi, millele tuleb tähelepanu pöörata ja sellega ta praegusel ajal ka tegeleb.

"Kõik, mis siit ilmast väljapoole käib, neid ei tasu sõna sõnalt võtta, sest enamus inimesi räägivad, et see on ebamaine, sõnulseletamatu, edasiandmatu, aga siis nad proovivad seletada," selgitas Käsnapuu.

"Teine asi on see, et kui sa ise satud kellegagi rääkima või keegi on loo kirjutanud, siis on tunda energiat, et nüüd on millegagi kokku puututud, et see ei ole niisama lugu. Seal on nii suur väärtus, et ma tunnen selle ära."

Käsnapuu sõnul on kõige sagedasem lugudes see, et avastatakse, et ollakse oma kehast väljas ja vaadatakse endale lae alt peale.

"Need, kes ütlevad, et see on kindlalt aju kui masina toodang, nende kõik otsad ei lähe kokku. Nad ei saa seda ära tõestada, et see sealt tuleb. See on pikem ja laiem arutelukoht." Ta ise on sellel seisukohal, et lõplikku vastust ei ole.

Tunnelis on kõhe, aga tagasi pöörduda ka ei taha

Tunnelis oleku kogemusest rääkides sõnas Käsnapuu, et inimesed kirjeldavad sellega seoses sageli hirmu.

"Sul on teadvus alles, sa oled kuskil tunnelis kuhugi teel. Huvitaval kombel on mitu inimest rääkinud, et seal tunnelis on kõhe. See ei tähenda, et kohe midagi halba on. Aga hirmus on."

Ta tunnistas, et üks asi, mida ta inimeste lugudest aina enam tähele on hakanud panema, on inimeste tunded.

"Öeldakse, et see ebamaine rahul- või heaolutunne, rõõmu- ja kõigest arusaamise tunne. Saadakse aru, et seda ei ole maa peal võimalik mingis olekus tunda ja seepärast ei taheta ka tagasi tulla. Täitsa mitu ema on ka seda öelnud."

Tagasitulek on see, mida kirjeldatakse ebamugavana. "Üks mees on öelnud, et siiamaani tunneb end oma väikses kehas kinni, sest ta on kogenud hetke, kus kogu maailmas toimuv on talle arusaadav olnud."

Rääkides sellest, kas tanatoloogia on päris teadus, märkis Käsnapuu, et see on väga hea info organiseerimise süsteem. "Nende inimeste lood, nende tähele panemine -- loll oleks neid mitte tähele panna ja arvestada. Seda tuleb uurida ja see on teadus."

Käsnapuu ootab jätkuvalt ka inimeste lugusid oma surmalähedaste kogemuste kohta: karl.kasnapuu@gmail.com.