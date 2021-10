50 aastat kohasiltidest pilte kogunud Siimu kogus on 4000 fotot

"Ringvaates" oli külas 79-aastane Siim Sööt, kes on tegelenud üle 50 aasta omamoodi hobiga – pildistanud ennast umbes 4000 kohasildi peal, sest nii on tema sõnul lihtsam pidada ülevaadet kohtadest, kuhu ta täpselt on reisinud.

Samas ei pildista Sööt end niisama sildi taustal, vaid oluline on ka sinna otsa ronida. "Muidu see pilt ei ole huvitav."

Rääkides sellest, miks selline hobi tal üldse tekkis, märkis ta, et ta otsustas ühel hetkel, et tal on palju targem ja kergem, kui tal on pildid näidata kohtadest, kuhu ta on reisinud.

"Kui ma oleks nad kuskile üles kirjutanud, see oleks ära kadunud. See on väga täpne asi, pealegi on tänapäeval nii kerge neid pilte arvutisse panna."

Sööt ei ole täpselt üle lugenud, aga 50 aasta jooksul on ta selliseid pilte kokku kogunud umbes 4000, mõne sildi on ta pildile saanud mitu korda.

Ta tõdes, et reisimine on väga tervislik ja väga hea ning ta on nõus seda konkreetsete kohasiltide ülespildistamiseks tegema.

Kõige tugevama mulje on talle jätnud Tallinna silt. Unistuste siltidest rääkides meenutas Sööt, et ta sõitis möödunud nädalal Illinois'is, kus ühe linna nimi on Normal, mille silti ta kahjuks ei leidnud.

"Ma tahan Normali sildi peal olla. Aga sellel linnal ei olnud sellist silti kusagil. Igavene jama."

Üks tema uusi eesmärke on leida linnasilte nimedega, kus on mainitud värve ning ka nimedega, kus on mainitud järvesid ja jõgesid.