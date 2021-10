Coldplay lubab kontserttuuril müüdud piletite eest istutada puid

Bänd on lubanud muuta oma eelseisva turnee "Music of the Spheres" võimalikult jätkusuutlikuks ja vähese CO2-heitega tuuriks.

Coldplay lubab süsinikdioksiidi heitkoguseid võrreldes varasemate tuuridega 50 protsenti vähendada. Lisaks töötatakse välja ja toetatakse jätkusuutlikku tuuritamistava ja lubatakse istutada puu iga müüdud pileti eest.

Oma lubaduse osana on nad teinud koostööd ka BMW-ga, et töötada kontsertide jaoks välja laetav aku, mis hakkab töötama ringlussevõetud toiduõlist, päikeseenergiast ja kineetilisest energiast.