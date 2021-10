Harry Potteri nimekaim pani müüki haruldase J. K. Rowlingu raamatu esmatrüki

33-aastane Potter sai raamatu 1997. aastal. Kõvakaanelise koopia ostis tema isa, kui nägi, et J. K. Rowlingu raamatu karakter kannab pojaga sama nime.

Mehe sõnul on ta pidanud kurja vaeva nägema, tõestamaks inimestele, et Harry Potter on ta pärisnimi. Noore jalgpallurina ähvardas kohtunik teda seetõttu isegi punase kaardiga karistada. Esiti ei uskunud meest ka tema abikaasa.

Raamatu esmaväljaandeid trükiti 500 tükki. Neis esineb ka kirjavigu, näiteks on kogemata sõnu topelt kirjutatud ning raamatu tagakaanel on viga sõnas "philosopher's".

Raamat müüdi oksjonil pea 28 000 naela eest.