Genka: ma ei näe enda lugudega vaeva

Hiphopkultuur ei hõlma endas ainuüksi muusikat. Sinna alla kuulub terve elustiil. Eesti esimeseks räpilooks peab Genka Singer Vingeri "Ei midagi erilist". Risto Lehiste tõdes, et räppmuusikale viitavaid elemente on olnud Eesti muusikaajaloos varemgi, kuid peamiselt sai hiphop Eestis hoo sisse 1990. aastatel.

Genka tõdes, et oma räpiteekonna alguses ei osanud ta veel eesti keeles muusikat kirjutada ning peamiselt toimus lugude loomine ingliskeelsete materjalide pealt. "Põhimõtteliselt eesti räppi polnud olemas," mainis Genka.

Räppar tõdes, et Eesti hiphopkultuuri eeskujuks võeti Ameerika ühiskond ja seal sündinud muusikažanr. "Kogu see kultuur ja olek kopeeriti maha." Genka sõnul oli tollase kultuurinähtuse iseloomulik joon pidev vastandumine ning üleolek kellestki teisest.

Genka sõnul eeldatakse räpist sageli konflikte. "Seda ei pea olema," sõnas muusik ja leidis, et oluline on keskenduda sellele, mis inimesele meeldib.

Nüüd on Eesti teatri- ja muusikamuuseumil suur soov jäädvustada muusikažanri ajalugu. Niisiis korjab muuseum enda kogudesse eesti räppmuusikale iseloomulikke esemeid.

Eesti Muusika Kuulsuste Koja projektijuhi Risto Lehiste sõnul annab muuseumisse asjade toomine teatavad lisaväärtust. "Need on avalikkusele kättesaadavad ja võib-olla mõni inimene tahab teha uurimistööd või kirjutada raamatut," rääkis Lehiste eksponaatide olulisusest. "Nende asjade kogumise eesmärk on see, et keegi kunagi saaks neid kasutada."

Risto Lehiste sõnul soovib ta muuseumis tulevikus näha neid esemeid, mille abil saab räpiajalugu ikka ja jälle uuesti jutustada. Lehiste ja Genka loodavad, et kogus saavad esindatud väga erisugused esemed alates helikandjatest ning lõpetades mütsidega.

"Tegelikult oleme suure sammu edasi astunud, kui Eesti muusika- ja teatrimuuseum soovib meie käest mingeid asju sinna muuseumisse," leidis Genka.

Genka sõnul on juba mõned varasemad räpimaastikule omapärased asjad tänaseks hinnas. Nii ostis artist oksjonil ühe A-Rühma kassetti 45 euroga ning mainis, et varem on kassett ostmata jäänud, sest selle hind tõusis veelgi. "Kaks asja, mida ma olen alati öelnud, on see, et vaadake ära kõik Eesti filmid ja ostke kõik Eesti hiphopialbumid."

Enda muusikukarjäärile tagasi vaadates ei oska Genka välja tuua lugu, mille tegemisse oleks ta võinud rohkem panustada. "Ega ma eriti ei näe lugudega vaeva," sõnas muusik. Genka mainis, et muusika peaks tulema loomulikult ning ülemäärane pingutamine ei pruugi tulla kasuks.

Pikemat vestlust Eesti räppmuusika ajaloost saab kuulata 14. oktoobril kell 19 klubis Uus Laine. Kohtumisõhtul esinevad Cool D ehk Priit Kolsar, Genka ehk Henry Kõrvits, Kozy ehk Kaarel Kose, Tommyboy ehk Toomas Tilk ja Remi Prual.

Samuti toimub 23. oktoobril klubis Venus bändi Toe Tagi sünnipäevakontsert.