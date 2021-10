Genka ja Paul Oja tähistavad Toe Tagi 25. sünnipäeva kontserdiga

Tallinna vanalinnas asuva Venuse keldrikorrusel asus omal ajal hoopis klubi nimega Bel Air ja 1996. aasta oktoobris astus seal esimest korda üles Eesti hiphop ajaloo üks enim tuntust kogunud kollektiiv nimega Toe Tag, mille moodustasid Genka, Revo Jõgisalu ja Paul Oja. 25 aastat hiljem on Genka ja Paul Oja tagasi samas hoones, et kohaliku räpiajaloo üht tähtsündmust vääriliselt tähistada. Koos nendega on laval veel trummar Rainer Meinart, bassist Margo "Marx" Rindemaa ja kitarrist Tarvo Valm.

Toe Tag on välja andnud kolm albumit, mida on hinnanud kõrgelt nii fännid kui ka kriitikud. 1997. aasta detsembris anti välja kauaoodatud "The Real Kuhnja Homophobes", aastal 2004 nägi ilmavalgust "Legendaarne" ning aastal 2009 jõudis kuulajateni "Kõik on Formuleerimise küsimus". Eesti muusikaauhindade jagamisel pälvisid viimased kaks parima hiphop albumi tiitli.

"Livel teeme lugusid kõigi kolme albumi pealt," lubas Genka. "Ja võib öelda, et esimese albumi pealt pole lugusid teinud pea 17 aastat."

23. oktoobri kontserdi esinemiskava aitavad kokku panna fännid. Sotsiaalmeedia vahendusel avaneb kõigile erakordne võimalus hääletada, milliseid Toe Tagi lugusid nad täpsemalt kuulda tahavad. "Mõningaid neist pole elu sees lives esitatud, nii et vabalt võib olla esimene kord üldse," ütles Genka.

Toe Tagi lavasünnipäeva puhul saavad fännid aga veel ühe kingituse. Kui mullu ilmusid Legendaarne Recordsi ja ka Eesti hiphopi ajaloo tähtsad albumid "Legendaarne" ja "Kõik on Formuleerimise küsimus" vinüülil, siis nüüd jõuavad need viimaks ka voogedastuskanalitesse.