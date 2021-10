Katrin Puur: "Entel-tenteli" kasutegur on nüüd tunduvalt tõusnud

Juba kolm korda on üritatud "Entel-tenteli" juubelit tähistada, kuid varem on koroona sellele kriipsu peale tõmmanud.

"Entel-tenteli" laululaps Katrin Puur ütles, et idee kontserdist tekkis 2018. aasta lõpus. "Juubeleid kiputakse tähistama suurelt ja mitte alati nii, nagu oleks tore või väärikas," sõnas Katrin "Vikerhommikus". Nii tekkiski idee uues võtmes kontserdist, mis ei klooniks vana. "Kontserdil on seos kahe põlvkonna vahel," selgitas naine.

Kadri Hunt on laval oma ERR-i kooridega ja Katrini poeg Rasmus Puur VHK orkestriga. Mõlemad on mingil määral "Entel-tenteliga" seotud.

Kadri Hunt ja Jaak Jürisson tegid lauludele uued seaded, Jaak ka orkestriseaded. Rahvusringhääling vormistas uutest seadetest CD-plaadi ja kooriühing noodi. ""Entel-tenteli" kasutegur on nüüd tunduvalt tõusnud," lausus Katrin ja lisas, et muusikaõpetajad koolides ja lasteaedades saavad oma repertuaari laiendada.

Dirigent Rasmus Puur ütles, et pandeemia on andnud orkestrile väiksema tagasilöögi kui laululastele. "Lapsed liiguvad ühest vanusegrupist teise ja need laulud, mida nad kaks aastat tagasi laulsid, enam ei sobi." Samas on lapsed tema sõnul väga heas vormis ja ootusärevil. "Nii meil endal kui ka lastel on hea tunne, et lõpuks saab need laulud ette kanda ja kaheaastasele prooviperioodile punkti panna," rääkis Rasmus.

Mehe sõnul oli "Entel-tenteli" laulude fenomeniks elav ansambel ja suhtlus. "Polnud korralikku lõpuni viimistletud stuudiovarianti, vaid elus asi," ütles ta. Tema sõnul olid ka lapsed sinna hästi valitud.

Katrini arvates mängis rolli ka see, et tol ajal polnudki midagi muud väga telekast vaadata. "Kõik, kes saadet vaatasid, said laulud selgeks," rääkis ta ja lisas, et kes vähegi laule mäletavad, kannavad neid edasi oma lastele ja lastelastele. "Need laulud on meeleolukad ja lastepärased. Praegugi ütlevad lauluõpetajad, et neid on hea kasutada, sest lastele laulud meeldivad."

Rasmus ütles, et laulud on ka piisavalt erinevad. "Üht teisele eelistada ei saa. Üks variant on koori ja orkestriga, teine see armas originaal," sõnas ta.