Dokumentaali lavastaja on Peter Jackson, kes lavastanud ka "Sõrmuste isanda". Kui varasem biitlitest film "Let It Be" kujutas grupi lagunemist, siis "Get Back" räägib loo varasemast biitlite kulgemisest ja portreteerib neid palju optimistlikumana.

Sari on jaotatud kolme päeva peale ja ilmub alates 25. novembrist Disney Plusis.