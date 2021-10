Tallinna kesklinna lasteaeda kolisid elama utt ja jäär

Tallinna kesklinnas asuva Suitsupääsupesa lasteaia mudilased on juba näinud kanade ja küülikute kasvamist, aga eelmisel nädalal kolisid lasteaeda elama utt ja jäär. Tegu on ühe osaga Erasmuse õuesõppe programmist.

"Meil on juba jänes ja kuna me osaleme õueõppe projektis, siis see on hästi loogiline. Selle idee pakkus välja meie džuudotreener, kelle lambad need on. Meie haarasime sellest kohe kinni ja on väga hea asi," rääkis Suitsupääsupesa lasteaia kasvataja Pille Kull "Aktuaalsele kaamerale".

"Lapsed käivad vaatamas, vanemad käivad vaatamas ja kõik on väga rahul," lisas ta.

Lambad ei lase end häirida õues toimuvast muusikatunnist ega pidevalt aediku juures tegutsevatest lastes - Saaremaa mahetalust pärit loomad on üllatavalt seltskondlikud ja nõuavad inimest nähes kohe tähelepanu.



"Kuigi paar korda on mulle ka öeldud, et lambamamma tuleb, juba määgivad kui näevad, aga nad reageeriksid iga inimese peale, kui nad tükk aega üksi on. Nad tahavad suhelda, mis on hästi huvitav," rääkis Kull.

"Nad nii ootavad suhtlust, sügamist, nad on kõik nõksud ära õppinud, kas ta siis norib leiba või sügamist," ütles kasvataja.

Talvehein on lasteaial juba ostetud, aga kas lambaid lasteaias ka ületalve peetakse, sõltub ilmast. Üks on kindel, hätta neid ei jäeta ja kodulaudas on neile koht olemas.

Esialgu on saarlased veel nimetud, kuigi lapsed on juba välja pakkunud huvitavaid nimesid alates Eismiskist kuni Triinu ja Taavini.

"Lumi ja Lilleke. Sellepärast, et lambad on ka ilusad," pakkus Hanna nimesid.

"Sass ja Bella, sest need on toredad ja neile sobivad need nimed," pakkus Elis.