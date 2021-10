Aasia meedia ekspert: "Squid Game" on peegeldus Korea tavalisest elust

Kõigest 28 päeva jooksul Netflixi läbi aegade vaadatuimaks sarjaks saanud "Squid Game" meelitab vaatajad ekraanide ette.

"Ringvaates" mainis Aasia meedia spetsialist Sten Saluveer, et seriaali menu peitub Korea ühiskonnaelu peegeldamises. "See, mida seriaal mõnes mõttes väga utreeritud moel näitab, on teatav peegeldus Korea tavapärasest elust," kirjeldas Saluveer. "Väga paljud seriaali kangelased on langenud rahalõksu ning nad ei suuda ühiskonnas toime tulla ning lähevad mängu, kus võitlus käib elu ja surma peale."

Sarja režissööri sõnul soovis ta "Squid Game'iga" näidata Korea elu karmi reaalsust, kuid asetada see pingelisemasse vormi.

Seriaali sisu seisneb tavaliste lastemängude mängimises. Iva peitub aga selles, et mängud asetatakse karmimasse versiooni. Mängudes võistlevad osalejad sõna otseses mõttes elu ja surma peale.

Saluveer rääkis, et kui Korea telesaated on olnud juba aastakümneid populaarsed Aasias, siis nüüdseks on korea kultuur vallutanud kogu maailma. "Korea kultuur on eksootiline, aga äge," lisas Saluveer. Ka Netflix on leidnud tee Koreasse ning ainuüksi eelmisel aastal investeeris ettevõte üle 500 miljoni dollari Korea telesaadete tootmisesse.

Seriaali populaarsus ei avaldu ainult vaatajanumbrites. Vallandunud on massiline korea keele õppimine ning sarja tegelaste jalanõud on saanud müügihitiks.