"Elavatele surnutele" ilmub jätkulugu

"Elavate surnute" uus jätkulugu on episoodiline antoloogiasari, millel nimeks "Tales Of The Walking Dead".

Sari koosneb kuuest ühetunnisest episoodist ja keskendub nii uutele kui ka väljakujunenud tegelastele.

Jätkuloo tootmine peaks algama 2022. aasta alguses ning vaatajateni peaks see jõudma sama aasta suvel.

"Elavate surnute" 11. hooaja teise osa episoodid ilmuvad 2022. aastal.