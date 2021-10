Uus saade "TeadusEST" näitab, kuidas jõuab teadus laborist inimeseni

Millest tehakse kotlette, kus pole grammigi liha? Kuidas nutikalt elektriarvelt raha säästa? Millal hakkavad Eesti teedel sõitma isejuhtivad masinad? Need ja paljud teised põnevad ning elulised teemad toob saatejuht Erle Loonurm sellest neljapäevast igal nädalal ETV ekraanile.



Kümneosaline saatesari "TeadusEST" võtab igas episoodis vaatluse alla ühe valdkonna ja näitab konkreetsete lugude kaudu, millega Eesti teadlased aktiivselt tegelevad. Nii näeb avasaates, kuidas Ida-Virumaa elu mootoriks olnud põlevkivile leitakse teadlaste abiga uusi, senisest nutikamaid kasutusviise. Võtmesõnadeks on mastaapsed teadusuuringud ja täiesti uudne ning keskkonda säästev lähenemine.



Nädal hiljem lahatakse aga eestlaste toidulauda ja uuritakse nn tarka toitu, mis lisaks kõhu täitmisele parandab ka tervist. Nimelt tegelevad Eesti toiduteadlased unikaalsete uuringutega, mille tulemused on ühtviisi maitsvad ja kasulikud ning jõuavad meie kõigi toidulauale.



Uus saatesari uurib ka puidu nutikamaid kasutusvõimalusi kui pelgalt kütte- või ehitusmaterjal, isejuhtivate robotsõidukite kasutust maal ja merel, läbimurdelisi lahendusi tervishoius, Eesti maapõues peituvaid haruldasi muldmetalle, innovaatilisi lahendusi päikeseenergia vallas jpm.



"TeadusEST" on 14. oktoobrist ETV ekraanil neljapäeviti kell 22.05.