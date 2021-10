"Star Treki" näitleja William Shatner käis kosmoses

Oma 90 eluaastaga sai Shatnerist vanim kosmoses käinud inimene. Kapslist välja astudes oli näha, et mees on seiklusega rahul.

Shatner sai olla lühikese perioodi kaaluta, kui ta jõudis veidi üle 100 kilomeetri kõrgusele. Samuti nägi ta kapsli suurte akende kaudu Maa kumerust.

Shatner sõitis kolmapäeval kosmosesse Texasest koos kolme teise inimesega. Tema reis Jeff Bezose välja töötatud raketisüsteemiga kestis 11 minutit. Lend, mis oleks pidanud toimuma juba teisipäeval, lükati tugeva tuule tõttu edasi.

"We are just at the beginning, but how miraculous the beginning is." @WilliamShatner is ready to go to space. #NS18 pic.twitter.com/u3MnOAbWtW