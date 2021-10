Arhitektuurimuuseumis saavad pimedad sõrmedega tuntud ehitisi vaadata

Reedel avatakse arhitektuurimuuseumis püsinäituse "Elav ruum: sajand Eesti arhitektuuri" osana pimedatele mõeldud näitus, kus saab kombata makette tuntud Eesti hoonetest. Maketid on valmistatud 3D-printeriga.

Eesti pimedate liidu aseesimees ja näituse konsultant Priit Kasepalu sõnul on oluline, et ka pimedad ja vaegnägijad saaksid tuttavaks Eesti ehitistega.

Näiteks on Kasepalu varem vaegnägijana näinud kõrgepingemaste, aga Ristil asuvat uut Soorebase masti sai ta sõrmede abil näha tänu näitusele tulevale maketile. "See on hoopis erilaadne," ütles mees disainmasti kohta.

Kasepalu sõnul on neidki, kes pole kunagi näinud laululava. "Saad käia laululaval piki astmeid, aga milline on selle kaar, seda ei tea," rääkis mees. Eesti arhitektuurimuuseumi õpetaja Kadi Kriit ütles, et sisend laululavast makett luua tuligi sihtrühmalt.

Kriit kutsus üles ka mitte vaegnägijaid ning pimedaid tulema muuseumisse ja makette sõrmedega vaatama. "Muidu on meil ju kõik maketid klaasi all," ütles ta.