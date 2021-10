"Squid Game" on Netflixi läbi aegade vaadatuim sari

Netflix teatas Twitteris, et Lõuna-Korea düstoopiline ellujäämisdraama on jõudnud 111 miljoni fännini, mis teeb sellest Netflixi ajaloo suurima sarja.

Alates sarja esilinastusest 17. septembril on "Squid Game" 94 riigi, mille hulgas Suurbritannia, USA ja Prantsusmaa, vaadatavuse edetabelis esimene.

Squid Game has officially reached 111 million fans — making it our biggest series launch ever! pic.twitter.com/SW3FJ42Qsn — Netflix (@netflix) October 12, 2021

"Squid Game-i" edu võrreldakse sarja "Bridgertoniga", mida vaatas küll vähem, 82 miljonit Netflixi kasutajat.

"Squid Game-i" looja Hwang Dong-hyuk ütles, et sari on osaliselt inspireeritud Donald Trumpi presidendiks saamisest ja ka üks karakteritest on talle sarnane.