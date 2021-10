Kaire Vilgats ja Dagmar Oja esitasid Abba uuest loost eestikeelse versiooni

Rootsi ansambel Abba annab üle 40 aasta taas välja albumi. Lauljad Kaire Vilgats ja Dagmar Oja esitasid "Ringvaates" Abba kõige värskemat lugu "I Still Have Faith In You" eesti keeles.

Abba uue singli eestikeelsete sõnade autor Imre Sooäär sõnas "Ringvaates", et ansambli harmoonia ja muusika on teda lapsest saadik puudutanud. "Nad olid mu lapsepõlves revolutsioonilised."

Sooääre sõnul meeldib eestlastele kuulata laule eesti keeles ja see saigi ajendiks, miks Abba uus lugu meie emakeelde tõlkida.

Dagmar Oja ütles, et laul kõlab täpselt nagu mõni Abba vanem lugu. "Esimese hooga see mulle nii äge ei tundunudki, aga nüüd, kui oleme seda harjutanud, hakkab see järjest rohkem meeldima," sõnas laulja.

Sooääre sõnul räägib Abba uus album nende kokkusaamise lugu. Laulu "I Still Have Faith In You" sõnum on aga, et mis iganes elus ees ootab, armastus toob ikka kokku.

Laulu eestikeelne pealkiri on "Usun sinusse".

Kuula ka laulu originaalversiooni.