Triatleet Märt Lääts: olen 60-aastaselt sama heas vormis kui koolipoisina

"Alguses ei jõudnud ma kilomeetritki joosta," rääkis triatleet Märt Lääts "Ringvaates". Täna on ta aga Ironmani sarjas oma vanuseklassis maailma esimesel kohal. "Aeg-ajalt vaatasin oma seisu ja kui seda nägin, pidin tooli pealt pikali kukkuma," naeris Lääts.

Lääts alustas sportimist 2016. aastal, kui jättis päevapealt maha suitsetamise. "Vana elu polnud enam see, mida ma tahtsin," rääkis sportlane, kes 35 aastat olnud suitsumees ja pole ka pitsi sülitanud.

Koolis tegi Märt Lääts küll kergejõustikku, ent siis tuli bändielu, mis noormehele palju põnevam tundus. Sport jäi aastateks kõrvale.

Läätsa sõnul on kõik inimese peas kinni. "Otsustasin, et kui tahan sporti teha, siis pean alkoholi jätma kus seda ja teist."

Oma esimese maratoni jooksis mees aasta pärast sportimisega alustamist. Tulemuseks kolm tundi ja 45 minutit. Ta tõdes isegi, et aeg tuli üllatavalt hea.

"Mul pole mingeid plaane, treenerit ega juhendajat - teen kõike tunde järgi. Niipalju tean, et enne võistlusi võiks puhata," rääkis Lääts.

Abikaasa Sirli Toomela-Lääts on mehe üle väga uhke. "See on nii fantastiline spordiala! Käin temaga võistlustel, elan kaasa ja trambin jalgu, et tee ikka kiiremini," sõnas naine. Märdi sõnul poleks ta ilma abikaasata nii kaugele jõudnud.

Lisaks Eestile on tal praegu medalid võistlustelt näiteks Marbellast, Dubaist, Türgist, Lanzarotest, Soomest. Unistuseks on mehel aga võistlemine Hawaii MM-il.

"Ma ei olnud kolmekümneselt ka nii heas vormis. Praegu olen sama heas vormis, kui noorena kergejõustikku tegin. Nagu noor põder panen mööda metsa ringi," rääkis Lääts ja lisas, et isegi 70-aastaselt aitaks teha täispikka Ironmani.