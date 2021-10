Ameerika "Kuldvillaku" mängija võitis järjest 38 saadet

Kõik head asjad peavad kord lõppema ja nii sai läbi Matt Amodio suurepärane teekond Ameerika "Kuldvillakus". Amodio lõpetas võiduteekonna 39. saates, kus ei teadnud õiget vastust lõppvooru küsimusele.

Matt Amodio pole Ameerika "Kuldvillaku" ajaloos ainuke, kes on saates nii kaugele jõudnud. Esikohta hoiab Ken Jennings 74 järjestikuse võiduga.

Lisaks suurepärastele võitudele sai Amodio tuntuks tavatu harjumusega alustada kõiki oma vastuseid sõnadega "Mis on?", isegi siis, kui küsimus puudutas inimesi. Ebatavaline harjumus pani kogenenud saatevaatajad kukalt kratsima.

After 38 consecutive wins, #Jeopardy powerhouse @AmodioMatt's run is over, and I am sad. pic.twitter.com/9LOVDE0G84