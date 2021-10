Doktor Rein Adamson pojast: Martin teeb kirurgina palju asju paremini kui mina

Osa tööst teevad isa ja poeg ühiselt oma eraettevõttes The Health Clinic. Martin tegeleb lisaks vähikirurgiaga.

"Ma unistasin alguses, et kõik kolm poeg saaksid meditsiinihariduse," ütles doktor Rein Adamson Vikerraadio saates "Käbi ei kuku...". Kõik pojad käisid noorena ka haiglas isa tööd pealt vaatamas. "Tagantjärgi on hea, et kõik kolm poissi sellega ikkagi tegelema ei hakanud," tõdes Adamson. Tema teine poeg Mihkel on tegelikult samuti meditsiinivaldkonnaga seotud, olles The Health Clinicu tegevjuht. Ott Adamson on aga tuntud trummar.

Martin käis isaga haiglas kaasas juba üheksandas klassis. Oma sõnul läks ta sinna alati huvi ja hea meelega. "Ma pole väga tõsiselt mõnda muud eriala kaalunudki," sõnas Martin.

Teda üllatas noorena operatsioonitoa õhustik - see oli üllatavalt vaba ja sõbralik. "Lõikuse ajal räägiti jalgpallist ja visati nalja," meenutas Martin. Isa sõnul tuleb selline atmosfäär tõepoolest ette siis, kui on tavapärane olukord ja mingit keerulist operatsiooni pole.

Vaimustus pimesooleoperatsioonist

Rein ise sattus arstiks õppima üpris ebatavalisel moel. Algul oli mehel plaan minna õppima majandust, ent gümnaasiumi lõpuklassis sattus ta pimesoolepõletikuga Kuressaare haigla operatsioonilauale.

"Tol ajal tehti operatsioon kohaliku tuimestusega, nii et ma kuulsin kõike, mida arstid rääkisid ja tegid, nägin natuke operatsioonivalgustusest peegelpilti oma kõhust. Järgmisel päeval tekkis tunne, et see on minu eriala," sõnas kirurg. Kusjuures väiksena oli Rein tihti haige ja viibis statsionaaris ning haigla muutus tema jaoks hoopis ebameeldivaks. Too pimesooleoperatsioon aga muutis kõike.

Tegelikult oli mehe jaoks arstiks õppima minemisel veel üks oluline motivaator. "Ema oli tihti väga haige ja ma mõtlesin, et kui valin selle eriala, saan teda tulevikus aidata," ütles Rein.

Martinile tuli arstiks õppima minek loomulikuna. "Ma tajusin, et isa ja ema huvi ning toetus olid alati olemas," rääkis ta. Oma esimestel residentuuriaastatel tundis ta aga, et inimesed kipuvad teda isaga võrdlema. "Need olid rasked, kuigi toredad aastad. Hiljem, kui kramp ära kadus, siis oli isaga koos töötamisest palju kasu ka," sõnas Martin ja lisas, et õpib siiani isa käest palju.

Isa sõnul on pojas arstile vajalikku püsivust ja järjekindlust. "Õpingutes oli ta tubli. Martin teeb paljusid asju paremini kui mina," tõdes Rein. Mehe sõnul saab seda näha poja kirurgilises tehnikas ja töövõtetes. "Ta on saanud korraliku väljaõppe nii Eestis kui ka mujal."