Timothee Chalamet avaldas esimese pildi Willy Wonkana

Roald Dahli loodud legendaarsest karakterist Willy Wonkast on valminud mitmeid filme, neist tuntumad 1971. aasta "Willy Wonka and the Chocolate Factory" Gene Wilderiga ning 2005. aasta "Charlie and the Chocolate Factory" Johnny Deppiga.

"Wonka" räägib Willy Wonka loo enne, kui ta šokolaadivabriku asutas. Film on oma olemuselt muusikal ja teada on, et ka Chalamet ise tantsib ja laulab filmis.

Filmi režissöör on Paul King ja produtsent David Heyman. Lisaks Chalametile teevad filmis kaasa veel Rowan Atkinson, Sally Hawkins, Olivia Colman, Keegan-Michael Key jt.

"Wonka" jõuab kinodesse 17. märtsil 2023.