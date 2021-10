Pink on sajandi mängituim naisartist Suurbritannias

Pinkile järgnevad Madonna, Katy Perry, Rihanna, Lady Gaga, Adele ja Beyonce.

Ainsad Suurbritannia taustaga lauljad on tabelis Adele ja Little Mix.

The 10 most played female artists of the 21st Century in the UK are:

1 @Pink

2 @Madonna

3 @KatyPerry

4 @Rihanna

5 @LadyGaga

6 @Adele

7 @Beyonce

8 @KylieMinogue

9 @LittleMix

10 @WhitneyHouston



Read more: https://t.co/9Te1WjI1Ii#NationalAlbumDay