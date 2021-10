Tambet Tuisk "Reeturi" uuest hooajast: huvi ja pinget on järjest rohkem

Kuigi uue hooaja sisu ei soovinud Tuisk palju avada, mainis ta siiski, et põnevust jätkub. "Huvi ja pinget on järjest rohkem ja rohkem," rääkis näitleja. "Teise hooaja õnnestumine on selles, et me töötasime intensiivselt enne läbi kui läksime võttesse," selgitas Tuisk ning lisas, et ka võtteplatsil toimus pidev arutelu sarja paremaks muutmise nimel.

Tuisk tõdes, et tal on hea meel, mida Martin Algus koostöös Andres Anveltiga esimene hooaeg teha suutis. Varasemalt tehtud põhjalik töö on saanud hoogu juurde sarja järgmistes osades.

Teise hooaja võtab "Reetur" vastu uuenenud koosseisuga. Vahetusid nii stsenarist kui ka mõningad kaasnäitlejad. Näiteks võib uuel hooajal teleekraanidel näha Tiina Tauraitet, Margus Jaanovitsi ja Ott Aardami.

Lisaks mainis Tuisk, et olenemata Alfred Vindi keerulisest ja problemaatilisest taustast, meeldib talle siiski peategelast mängida. "Ta ei ole ühe värviga tegelane ja see teebki selle töö huvitavaks," rääkis näitleja. Rolli sisse elamiseks tõdes Tuisk, et peab oluliseks enda analüüsimist, mitte ei püüa teha täielikult järgi teist inimest. "Näitlemine on tõlkimine," leidis Tambet Tuisk.

Peategelase Vindi arengus näeb Tuisk suurt edasiminekut. Näiteks minnakse uues hooajas ajaliselt märksa kaugemale. "Me lähme ajas edasi, kuigi tegelased peaksid olema palju vanemad," rääkis Tuisk ning avaldas, et teine hooaeg toimub tänapäevas. "See lugu kerib ja kuna toimub juba tänapäevas, siis on ühenduspunktide leidmine nii nooremale kui ka vanemale vaatajale kergem."

"Reeturi" võtted lõppesid juuli keskpaigas. Sarja teine hooaeg linastub Elisa Huubis juba tänavu oktoobris, ETV eetrisse jõuab see 2022. aasta sügisel.