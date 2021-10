Biblioteraapia ulatab abikäe nii suurtele kui ka väikestele raamatusõpradele

Saates rääkis Merit Lage, et muinasjutt "Hunt ja seitse kitsetalle" on paljudele inimestele teada-tuntud. Inimestele on selge nii algus, keskpaik kui ka lõpp, kuid veel enam on raamat hea abimees keerulistes olukordades lootuskiire leidmisel. Muinasjutu õnnelik lõpp annab inimestele lootust, et kõik on võimalik. "Kõige lootusetumates olukordades on lootus," lisas Lage.

Oma töös näeb Lage, et inimestele valmistab tihtipeale muret teadmatus ja kogenematus. Nii toob Lage paralleeli muinasjutu "Hunt ja seitse kitsetalle" sisuga. Loos on kõige noorem kitsetall see, kes kogu perekonna päästab. "Selleks, et sellistes situatsioonides minapilti, eneseväärikust ja enese väärtustamist säilitada, on see lugu hea," rääkis Lage ning lisas, et hirmu tundmine on normaalne. Samuti annab raamat lastele kui ka täiskasvanutele aimu, et hirm on mööduv nähtus.

Kirjutatud raamatud ei ole suunatud ainult lastele, vaid õpetussõnu leiavad neist ka täiskasvanud. Näiteks on raamatus "Emme draakon" peategelaseks ema, kes proovib võtta vastutust enda tunnete eest. Erinevates elusituatsioonides käituvad inimesed erisuguselt. Ette tuleb nii rõõmu, nuttu kui ka ärritumist. Nii võib ümberläinud mahlaklaas tõsta emas paha tuju. Raamatust jääb kõlama mõte, kuidas võtta vastutust enda tunnete eest.

Kolmanda raamatuna tõi Merit Lage välja Toomas Pikhofi raamatu "Kuu usk ehk Kuidas kuusk endale nime sai", mis jutustab loo sõprusest. Raamat on hea mõistmaks kiusamist ning annab lootust tõeliste sõprade leidmiseks.

Saates tutvustatud lasteraamatud on leitavad ka audioraamatutena YouTube'i keskkonnas märksõnaga "Sõber raamat". Lood on sisse lugenud näitlejad Harriet Toompere, Mirtel Pohla, Tambet Tuisk ja paljud teised.