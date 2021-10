Ariana Grande annetab 5 miljonit vaimse tervise hüvanguks

Laulja teeb koostööd vaimse tervise organisatsiooniga Better Help ning märkis postituses, et see on tema poolt ainult pisikene žest.

Need, kes registreeruvad Grande pakkumisele, saavad ühe kuu tasuta ravi. Samuti on abivajajatel võimalus saada järgmine kuu 15% hinnaalandus.

Ariana Grande on ka varasemalt sarnaseid annetusi teinud. Juunis 2021 pakkus Grande enda fännidele tasuta teraapiat 1 miljoni dollari ulatuses.

Lauljanna peab vaimset tervist oluliseks ning on pidevalt selle üle sõna võtnud. Pärast 2017. aastal toimunud Manchester Arena terrorirünnakut, kus Grande esines, on laulja rääkinud, et teraapias käimine mõjutas teda väga, öeldes isegi, et see päästis tema elu.