No More Fridays avaldas singli uuelt albumilt

Rokkansambel No More Fridays avaldas oma kolmanda singli "Underdog" peagi ilmuvalt albumilt "Who Needs Truth Anyway".

Lugu räägib bändi sõnul inimesest, keda ühiskond ei julgeks ega ennustaks selle tegemistes ja ettevõtmistes favoriidiks nimetada. Rokkmuusika underdog'ina tunneb end bänd ka ise.

"Oleme viimased kümme aastat vaikselt küpsenud Eesti muusikute varjus, otsides oma publikut ja heli. Tunneme, et nüüd, kus meil ainulaadne heli leitud ja ise ka soliidsemad, oleme valmis oma publikuks, seda nii Eestis, kui ka välismaal," rääkisid bändiliikmed.

"Meie eesmärk on luua ja mängida muusikat, mis esmajärgus meeldib siiski meile endile. Teades, et meil kõigil on väga hea muusikamaitse, on üsna tõenäoline, et see meeldib ka publikule, kui antakse võimalus esineda."

No More Fridays´i albumi "Who Needs Truth Anyway" esitlus toimub reedel, 15. oktoobril klubis Uus Laine.

No More Fridaysi koosseisu kuuluvad Margus Pärnamägi, Kristi Täheste, Grigori Rõžuk ja Henrik Heinmets.