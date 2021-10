Elistvere pargi loomadele kasvatavad toitu ka lasteaialapsed

Esmaspäeval Elistvere loomaparki külastanud lapsed lootsid näha ilvest. Kuigi seda võimalust siiski ei tekkinud, pakkus neile palju rõõmu ka loomade söötmise vaatamine. Eriti meeltmööda oli lastele vaatemäng, mida pakkus nugis, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kes siin loomapargis sinu jaoks kõige huvitavam loom on siiani olnud? tema..miks "Ta jookseb hästi kiiresti. Ta on naljakas," rääkis Victoria, miks talle nugis meeldib.

"Nüüd nad nägid ikkagi, kuidas loom näeb vaeva, et toitu endale pesakasti viia. Ja nägime ka, mida söövad põdrad. Väga tore ja mõnus päev. Ilus ilm ka," rääkis Tartu Kellukese lasteaia õpetaja Eda Kiili.

Köögiviljad, mida nii nugised kui ka teised loomapargi asukad maiustamiseks saavad, jõuavad sageli nendeni annetuste kaudu. Juba aastaid on suure panuse teinud just lasteaialapsed, kes on korjanud loomadele tammetõrusid. Kuna tõrusid kõige enam armastavaid metssigu loomapargis aga praegu ei ole, on lasteaiad hakanud loomadele hoopis köögivilju kasvatama.

"Lasteaiarühm otsustab, et antakse kellelegi koju kaasa või siis suisa enda territooriumile teevad väikese peenra, kasvatavad kõrvitsaid, porgandeid, päevalille ja siis on toodud sügisel meile," ütles Elistvere loomapargi juht Andri Plato.

Sel aastal võtsid aktiivselt osa ka näiteks ilusalongide töötajad, kes kogusid Elistvere loomapargile kokku ligi 600 kilogrammi aiasaaduseid.

"Olid köögiviljad: porgandid, kaalikad, kõrvitsad, kabatšokid. Kes mida kasvatada tahtis, valis endale välja ja siis me kasvatasime," rääkis Duaal ilusalongi juuksur Riina Must.