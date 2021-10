Pediküüribussi looja: olen üha enam veendunud, et seda oli vaja

26-aastase Kristiina Tutt töötas varem kokana, aga emaks saamine ja lapsega koju jäämine pani teda asju ümber hindama ning tekitas soovi inimesi aidata. Nendest mõtetest sündis pediküüribussi loomise idee ja nüüd sõidabki ta juba viiendat kuud mööda Eestit ringi ja pakub inimestele jalahooldust. Ta on üha enam veendunud, et seda oli vaja.

"Kaks aastat olingi ja mõtlesin, et mida ma teen, ma tahan inimesi aidata. Kas ma lähen uuesti kokaks, hakkan poemüüjaks või mida ma teen. Aga üks õhtu vaatasin telekat ja seal oli saade "Kuuuurija", mis rääkis vanadest inimestest ja ma istusin ja mõtlesin, et see oleks asi, mida ma tahaksin teha."

Ta tunnistas, et kui ta oma elukaaslasele ütles, et tahab õppida hooldajaks, siis too ütles, et unustagu ära. Tööd Tutt ei karda, kuid otsis midagi spetsiifilist ja leidis siis, et jalad on üks asju, millega sageli tegeleda ei taheta ning otsis seetõttu juba samal õhtul kursused välja ja pani end kirja.

Nüüd vurabki ta juba viiendat kuud ringi vanast kiirabiautost ümber ehitatud masinaga, et inimestele üle Eesti jalahooldust pakkuda. Enne seda töötas ta salongis, kokku umbes 11 kuud. "Aga salongis töötades sain aru, et see suund, mida ma tegelikult tahtsin, ei ole ju see. Need on ikkagi noored naised. Aga ma läksin seepärast, et aidata inimest."

Tutt rääkis, et inimesed, kes elavad metsa sees ja kutsuvad ta enda juurde, neil päriselt ongi probleemid. "Paksud küüned, ma lihvin need ära, et nad saavad jalanõud ilusti jalga panna ja neil ei ole valus kõndida. Kellel on kannalõhed, need saavad sellele leevendust ja ma saan neile soovitada tooteid."

Mõnel inimesel ei ole lähedasi ja kel on, sel ei käi nad nii tihti külas. "Nad kutsuvad mind korra kuus külla juba seepärast, et neil oleks kellelegi süüa anda ja kellelegi midagi küpsetada. Ma olen natuke ka hingetohter."

40 protsenti tema klientidest on mehed, märkis Tutt. "Nad kutsuvad mind, ma teen neil jalad ära ja nad ütlevad, et ei läheks elu sees salongi." Reklaami Tutt ise tegema ei pea, info tema teenuse kohta levib suust suhu. Suvega on ta läbi sõitnud 11 000 kilomeetrit.

"See töö ei ole üksluine. Iga päev on uus klient, uus inimene, iga päev on uus lugu," kinnitas ta. "Ma olen üha enam veendunud, et seda oli vaja. Tänutunne on nii üüratu. Mõni poetab pisara ja ütleb "aitäh lapsukene, et sa olemas oled"."