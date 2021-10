Rammunaine: praegu veel arenguruumi on

Rammunaiste sarja kuuest etapist on Silm võitnud tänavu viis. Ta ise kaalub 57 kg, kuid jõuab tõsta endast kordi raskemaid asju ja kõik taandub lõpuks tehnikale. "Teed tehnika selgeks ja siis läheb palju kergemini."

Ta tunnistas "Ringvaates", et temas on alaks sobivalt palju jonnakust. "Kui ma mõtlen, et tahan seda üles saada, siis saan ka." Ta tõdes, et see ala tõesti meeldib talle. See pole siiski tema töö, vaid hobi. "Kahjuks selle eest meil Eestis raha ei maksta."

Euroopas tema sõnul nii kergeid naisi võistlemas ei ole. "Nende suurematega ei ole mul midagi teha. Ameerikas vist isegi on selline kaalukategooria." Kuigi ta võiks kaalus lihtsalt juurde võtta, siis pole see Silma sõnul nii lihtne.

Silm alustas rammualaga 2019. aasta märtsis. Trenni teeb ta praegu viis päeva nädalas ja korraga kaks tundi. "Ma tahan panna ennast proovile, et millal mul kehal piir ette tuleb, et kas on veel arenguruumi. Tundub, et veel on."

Silm märkis, et tegeleb jõutrenniga neljandat aastat ja vigastusi pole tal veel olnud. Ta tõdes, et tulev aasta saab olema võistlustel raske, sest on näha, et peale on tulemas palju tugevaid tüdrukuid.