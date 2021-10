Algasid Rainer Sarneti uue kung fu- komöödia "Nähtamatu võitlus" võtted

Septembri alguses võis Lõuna-Eestis märgata salapäraseid musta riietatud võitlejaid, sest just seal algasid uue kodumaise kung fu komöödiafilmi "Nähtamatu võitlus" võtted. Tegu on režissöör Rainer Sarneti ("November") uue linateosega, mille tegevus leiab aset 1970. aastate Nõukogude Liidus.

Stsenarist-režissöör Rainer Sarnet kirjeldab oma uut filmi kui oodi lihtsale inimesele, mis ühendab omavahel kloostri ja kung fu, huumori ja pühalikkuse, müstitsismi ja popkultuuri, Black Sabbathi ja mungalaulu.

Produtsent Katrin Kissa sõnul valmib 2,6 miljoni eurose eelarvega film Eesti, Kreeka, Läti ja Soome koostöös ning Jaapani ja Eesti erakapitali kaasates. Filmi Eesti-poolne tootjafirma on Homeless Bob Production. "Tehniliselt keerukate lahenduste tõttu on võtteperiood võrreldes tavapärasega pea kaks korda pikem. 57 võttepäeva on jaotunud selle aasta septembrist kuni 2022. aasta juunini nii Eesti, Läti kui ka Kreeka vahel. Seejärel jätkub filmi järeltootmine nii Soomes kui ka Hollandis ja Eesti publiku ette jõuab film 2023. aasta teises pooles," sõnas Kissa.

Filmi peategelane on Rafael, automehaanikust huligaan, kes tahab saada mungaks ja keda kõigi üllatuseks saadab võimsa palve jõud. Rafaeli kehastab Ursel Tilk. Teistes rollides astuvad üles Ester Kuntu, Kaarel Pogga, Indrek Sammul, Maria Avdjuško, Tiina Tauraite, Mari Abel, Rein Oja, Rain Simmul jt.