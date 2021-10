Endine Nirvana trummar Dave Grohl mängis taas bändi hittlugu

Dave Grohl on hetkel raamatutuuril, et esitleda oma uut mälestusteraamatut "The Storyteller".

Raamatuesitlusel New Yorkis mängis ta muuhulgas mitu Foo Fightersi lugu, aga ürituse tipphetk saabus, kui ta mängis trummidel kaasa Nirvana loole "Smells Like Teen Spirit".

Lugu pärineb Nirvana teiselt albumilt "Nevermind", mille avaldamisest möödus eelmisel kuul 30 aastat. Spetsiaalne kordusplaat avaldatakse 12. novembril.

Dave Grohl oli Nirvana trummar bändi solisti Kurt Cobaini surmani aastal 1994, pärast mida moodustas ta ansambli Foo Fighters.

Dave Grohl had a solo event the other day at @TownHallNYC for his new book and played the drums over Smells Like Teen Spirit pic.twitter.com/JCZtnRlK9b