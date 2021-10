Anne Veski: jumal tänatud, et mu laulud lähevad noortele peale

Tänavu juubelit pidav Anne Veski rääkis "Hommik Anuga" saates, et tal läheb iseenda laule kuulates tuju heaks. Neis on lihtsalt nii palju positiivsust. Võib-olla lähevad tema laulud just seepärast hinge ka noorematele kuulajatele.

Laulja Anne Veski sõnul käib tema bändi kontsertidel kuulamas vähemalt kolm põlvkonda. "Laulud peavad elama ja aitavad elada ning kui need lähevad noortele hinge, elavad need veel kaua," sõnas Veski "Hommik Anuga" saates. "Kusagil alateadvuses jäävad laulud kuulajatele meelde ja jumal tänatud, et mul selliseid laule on!".

Anne Veski hitt "Jätke võtmed väljapoole" on originaalis itaaliakeelne armastuslugu. Veski tõdes, et selle laulu edu Eestis võib peituda loo tekstis. "Laulu tekst on nii põnev, et seda jääb kuulama. Võib-olla leiavad nooredki sealt mingeid vasteid," sõnas laulja.

Kuna käimas on Veski juubeliaasta, peab ta seda loomulikult suurkontserdiga, mis toimub 5. novembril. Kontsert kannab nime "Elu on kink". Pealkiri pole mitte juhuslik, vaid tõukunud pandeemiaajast. "Kõige tähtsam on olla terve ja võtta elu kui kingitust - igat päeva nautida," ütles Veski.

Enda sõnul on tal igaks elujuhtumiks laul, näiteks kui peetakse pidu, sobiks hästi "Hea tuju laul". "Meil on üle tüki aja Moskvas kontsert ja ma hakkasin oma laule kuulama," rääkis ta, "tuju läks heaks iseenda lauludest! Palju positiivset on nendes lugudes."

Saates "Hommik Anuga" tuli esmaesitusele ka Anne Veski värske laul "Veidi veel, veidi veel, veidi veel", mis kõlab originaalis popplaulja Jason Derulo esituses ja kannab nime "Take You Dancing".

Laul jäi Anne Veskit kummitama, kui ta kuulas seda oma jalgratta trenažööril trenni tehes. "Ma tavaliselt panen tümpsuga muusika peale ja see lugu hakkas mind nii kummitama," rääkis ta. Nii tegigi ta koos Ain Tammessoni ja Owe Peterselliga hoogsa loo valmis.