Aapo Pukk: kirikule maalitud teosed jätsid mu ellu suure jälje

Pauluse kirikusse jõudsid maalid, kui Aapo Pukk möödunud aastal piiskop Joel Luhametsa maalis. "Ta küsis, kas tänapäeval tellitakse kirikutele maale ja kas on kunstnikke, kes neile maalivad," rääkis Pukk saates "Hommik Anuga". Kui Luhamets pakkus kunstnikule idee välja, oli ta otsekohe nõus. "Juba samal õhtul panin Lydia hotellis põlved maha, palvetasin, ja esimesed kavandid hakkasid tulema," ütles Pukk.

Kunstnik leidis, et ta ei suuda päris peast maalida, mistõttu tegi modellide leidmiseks Facebooki üleskutse. Sealt sai ta saarlasest ettevõtja Jon Enderi kontakti, kellele pakkus võimalust kehastuda Kristuseks.

"See oli nii põnev ettepanek, kuigi ma ise pühapäevane kirikus käija ja regulaarne piibli lugeja pole," sõnas Ender.

Pukk nägi Enderis veidi talupoeglikku, samas ka keskaegset Kristust. Reaalsema tulemuse saamiseks värviti mehel habe ja juuksed tumedamaks. "Ma tahtsin näha, kus need piirid asuvad," nentis Pukk.

Maarjat ja Jeesuslast kehastasid Aapo Pukki naine Helge ja tütar Nora Marta. Palju tuli Helge sõnul mõelda oma tegelasele. "Riietus andis palju kaasa, sest seljas olid spetsiaalse ajastu rõivad: valge kleit all, siis punane kleit, valge riie ja kõige peal raske sinine rüü," sõnas Helge Pukk.

Kunstnik tõdes, et ajaga kasvasid ta ise ja tema modellid aina lähemale eesmärgile. "Ühel päeval näen, et Helge hakkab minema Maarja moodi," rääkis Pukk.

Lisaks füüsilisele juhendamisele andis kunstnik oma modellidele ka mõtteülesandeid - Jon pidi mõttes seisma poolteist meetrit maast kõrgemal ja vaatama oma ees olevaid inimesi, kes ta poole palvetavad.

"Vahepeal tulin metsast dressidega ja panin oma valge lina peale ning Aapo ütles, et väga huvitavad toonid hakkavad mängima - siit saab head materjali," naeris Kristust kehastanud Ender.

Ka väike Nora Marta sai modellitööga kenasti hakkama, kui püsis kolmveerand tundi Helge süles paigal, abiks multifilmid.

Kunstnik Aapo Pukki sõnul jätsid need maalid tema ellu suure jälje. "Kui ma kirjutaksin oma elu ühele lehele, siis seal oleks kümne asja sees ka need maalid kirjas. Ja kui kirjeldaksin elu ühe lausega, sisaldaks see samuti neid," sõnas Pukk.