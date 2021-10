Adele esitas Instagramis katkendi uuest singlist

Laulja Adele'i uus lugu "Easy On Me" avaldub 15. oktoobril.

Tegemist on lauljatari esimese uue looga pärast 2015. aastal välja tulnud albumit "25".

Nädala alguses jagas Adele mustvalget videolõiku uue loo muusikavideost, kus laulja vokaale kuulda polnud.

Reedel aga lasi ta Instagram live-i vahendusel fännidele pisikese katkendi uuest singlist, kus ka laulja häält kuuleb.

Uue loo kohta on Adele öelnud, et kirjutas selle oma pojale eesmärgiga, et ta mõistaks tema ja ta elukaaslase ning poja isa lahkumineku tagamaid.